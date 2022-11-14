Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” etkinliği düzenlendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” Etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi, mevcut ormanlık alanların artırılmasına katkıda bulunulması ve gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakılması amacı ile Kahramankazan ve Yenimahalle İlçesinde fidan dikimi yapıldı.