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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen operasyonlarda birçok tarihi eser ele geçirirken 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 24 Haziran 2022 tarihinde Beypazarı Dibecik Mahallesi'nde icra edilen Yol Kontrol ve Arama faaliyeti esnasında şüpheli hareketler sergileyen K.A. adlı şahsın ve Boyalı Mahallesi'nde icra edilen faaliyette Ş.S., H.G. ve Y.G. adlı şahısların yapılan üst ve araç aramasında 518 adet sikke, 7 adet süs eşyası ve 1 adet 9 cm. uzunluğunda heykel olmak üzere toplamda 526 adet eski eser ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçen tarihi eserleri Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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