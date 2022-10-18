Ankara İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 14 Ekim 2022 tarihinde Haymana İlçesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen lahit ve sütunların bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın evinin bahçesinde gerçekleştirilen arama sonucunda 5. ve 6. yüzyıl Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet üzerinde yazı, figür ve semboller olan lahit mezar taşı ve 3 adet sütun ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.