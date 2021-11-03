Ankara İl Jandarma Komutanlığından tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 2 Kasım 2021 tarihinde Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde, A.İ. adlı şahsın tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.İ. adlı şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde yapılan aramada; 73 adet sikke, 15 adet eski para, 6 adet yüzük olmak üzere 94 adet tarihi eser ele geçirildi. Bahse konu olayda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konmuş, yakalanan A.İ. adlı şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.