Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Kurban Bayramı öncesi denetim

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Keçiören Kurban Pazarı'nda kurban satışına ve alınan Korona virüs (COVID-19) tedbirlerine ilişkin denetim yaptı. Denetim öncesinde açıklama yapan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, “Aşısız ve sevk belgesi olmayan hiçbir hayvanın pazara girmesine kesinlikle müsaade edilmiyor" dedi. Korkmaz, Ankara'daki kurbanlıkların yüzde 70-80'inin satıldığını da ifade etti.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Keçiören Kurban Pazarı'nda kurban satışına ve alınan Korona virüs tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetim öncesinde açıklama yapan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Kurban Bayramı öncesi Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla şu anda 81 ilimizde kurban pazarlarında tarım ve orman il, ilçe müdürlüklerimizin ekipleri tarafından denetimler yapılmaktadır" dedi. Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu denetimlerde özellikle iller arasında hayvan sevkleri, bu hayvanların kurbanlık vasıfları taşıyıp taşımadığı, aşılarının olup olmadığı, hayvan sevk belgelerinin olup olmadığı öncelikli olarak şehirlere girmeden önce kontrol noktasında veteriner hekimler ve kolluk kuvvetleri işbirliğinde gerekli denetimler yapılıyor. Hayvanlar, hayvan satış noktalarına, pazarlara geldikten sonra yine burada hem belediye görevlileri hem il, ilçe tarım müdürlüklerinden gelen uzman veteriner hekimler işbirliği içerisinde bir kez daha pazarın giriş noktasında hayvanların aşı durumunu ve sevk belgelerini kontrol ediyorlar. Aşısız ve sevk belgesi olmayan hiçbir hayvanın pazara girmesine kesinlikle müsaade edilmiyor."

“Dişi hayvan satışına ve kesimine kesinlikle müsaade etmiyoruz”

Dişi hayvan satışına ve kesimine müsaade edilmediğini de söyleyen Korkmaz, “Hayvan alınırken, seçtiğimiz kurbanlık hayvanın dişi olmaması son derece önemli. Bakanlığımız tarafından anaç hayvan kesimi, dişi hayvan kesimi özel şartlar hariç yasaklanmış durumda çünkü anaç hayvan aynı zamanda hayvancılığımızın geleceği açısından da son derece önemli bir konu ve dolayısıyla biz hayvan pazarlarında dişi hayvan satışına ve kesimine kesinlikle müsaade etmiyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

HAYSAG uygulaması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konan “HAYSAG” uygulamasına ilişkin bilgiler de veren Korkmaz, “HAYSAG uygulaması var. Bakanlığımızın uygulamaya aldığı bir sistem. Bu sistemle hayvanın yaşı, küpesi, nereden geldiği gibi bilgiler rahatlıkla görülebilmektedir. HAYSAG uygulamasından da vatandaşlarımız, kurbanlık alırken faydalanabilirler” şeklinde konuştu.

“COVID-19 rehberi kapsamında alınması gereken tüm tedbirler, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde alınmış durumda”

Kurban satış ve kesim yerlerinde alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin de konuşan Korkmaz, "Çadırlar arası mesafe, girişte vatandaşların maske takması, el hijyeni; COVID-19 rehberi kapsamında alınması gereken tüm tedbirler, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde alınmış durumda. Gece çadırlara hayvan gelmesine de müsaade etmedik. Gün ışığında kontrollü bir şekilde pazarlara hayvanlar alındı ve bütün belgeleri kontrol edildi” dedi.

“Ankara'da kurbanlıkların yüzde 70-80'i satılmış durumda”

Kurbanlıkların satış oranına ilişkin bilgiler de veren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ankara genelinde yeterince hayvan var. Büyük oranda da kurbanlıklar satıldı. Şu anda pazarlara göre değişmekle beraber, Ankara'da kurbanlıkların yüzde 70-80'i satılmış durumda. Fiyatlar da nispeten iyi durumda, hem alıcı açısından hem satıcı açısından fiyatlar da iyi durumda seyrediyor."

Vatandaşların kesinlikle aşısız ve küpesiz kurbanlık almaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, alınan kurbanlığın tüylerinin parlak olması, herhangi bir ağız-burun akıntısının olmaması, gözlerinde herhangi bir sorun olmaması, diş kontrollerinin yapılmasına ilişkin uyarıda da bulundu. Bu konuda tereddüt eden vatandaşların da belediye ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin veteriner hekimlerinden bilgi alabileceğini ifade etti.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, daha sonra beraberindekiler ile kurban pazarında denetim yaptı ve kurban satıcıları ile sohbet etti.