Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden kurban pazarlarına denetim

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi Altındağ ilçesindeki Karapürçek Kurban Pazarı'nda denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından gerçekleştirilen denetimde satışa hazır olan kurbanlıklar denetlendi.

"Şehrimizin giriş noktalarında kontrolleri yapılmakta"

Denetimde konuşan Ankara İl Tarım ve Orman Müdür Bülent Korkmaz, Kurban Bayramı'nın yaklaşması vesilesiyle vatandaşların dini vecibeyi gönül rahatlığıyla yerine getirmesi için sahada olduklarını belirterek, "Hem tüketicinin menfaati, hem hayvan refahını koruma noktasında Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde bulunan Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz şu anda yoğun bir şekil hem hayvan pazarlarında hem yol kontrolleri yapmaktadırlar. Başka illerden ilimize gelen hayvanların şehrimizin giriş noktalarında kontrolleri yapılmakta. Aynı zamanda pazarın giriş noktalarında yerel yönetimler ve ilçe tarım orman müdürlüklerimiz gerekli belge ve sağlık kontrolleri yapmaktadırlar" diye konuştu.

Hayvan pazarlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayvanlar pazara girişlerinde öncelikli olarak hayvanların belgeli olup olmadığı, sağlık belgelerinin sevk belgelerinin olup olmadığı kontrol edilmekte. Aynı zamanda belgedeki bilgilerle mevcut hayvanların küpe numaraları tek tek kontrol edilmekte ve belge kontrolü yapıldıktan sonra tüm hayvanların genel bir sağlık kontrolü yapılmakta. Tabii tüm bu kontroller yapıldıktan sonra Kurban Bayramı birinci günü dahil olmak üzere bayram süresince hem kesim noktalarında hem satış noktalarında veteriner hekimler denetimlerine devam edecekler. Şu anda Ankara'da merkez ilçelerde on adet belediyelerimize ait satış noktası var. Oralarda hayvanlar satılmakta. Ayrıca bu satış noktalarının dışında Ankara'da çiftçilerimizin besledikleri yaklaşık 262 satış noktasında da uygun olan yerlerde komisyon kararıyla hayvan satışı yapılmaktadır. Tabii bu hayvanı aldıktan sonra uygun koşullarda kesiminin yapılması amacıyla kent merkezindeki mezbahanelerin yanı sıra yine komisyon kararıyla belirlediğimiz 299 adet Ankara genelinde geçici kesim noktası oluşturduk. Hem kent merkezlerindeki merkez mezbahanelerde hem bu belirtilen kesim noktalarında vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurban kesimini gerçekleştirebilirler."

"Kesinlikle aşısı olmayan, belgesi olmayan, küpesi olmayan hayvanları da almayacağız"

Hayvan ve tüketicinin sağlığı açısından huzurlu bir bayram geçirmek istediklerini belirten Korkmaz, "Biz bu kontrolleri Tarım Orman Bakanlığı olarak yapıyoruz ama bizim dışımızda vatandaşımız kurban almak için pazara geldiğinde bir mobil uygulamamız var; Tarım uygulaması. Bunu vatandaşımız kendi cep telefonlarına indirebilirler mobil telefonlara. Hayvana ait tüm bilgiler ekrana bu şekilde gelmekte. Hayvanın küpe numarası, simental ırkı bir hayvan, hayvanın doğum tarihi, işte durumu, aşı bilgileri, bakın daha önce şap aşıları yapılmış, LSD aşıları yapılmış. Genel zaten fiziki özellikleri de sağlıklı bir hayvan. Yani hem geçmişine ait tüm bilgiler, sağlık bilgileri, doğum tarihi, ırkı, tüm detaylar var. Mutlaka buralardan tarım cebimde uygulamasıyla kontrol etmekte yarar var. Kesinlikle aşısı olmayan, belgesi olmayan, küpesi olmayan hayvanları da almayacağız" ifadelerini kullandı.