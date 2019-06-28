Ankara ile Makedonya arasında gönül köprüsü kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tebrik ziyaretleri sürüyor. Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türk Hareket Partisi Temsilcileri Cabir Doko, İlhan Rahman ve Necip Aydar ile Fransa Büyükelçisi Charles Fries, Başkan Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde Ankara ile Makedonya arasında ortak projeler yapılması ve Paris ile kardeş şehir olma konuları gündeme geldi.

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan ve beraberindeki heyetin ziyaretinde Ankara ile Makedonya arasında ortak projeler yapılması ve iş birliği konuları gündeme geldi. Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin imkanları, olanakları Makedonya Cumhuriyeti'nin devlet bütçesinden fazla. Hala içme suyunun olmadığı hala telekomünikasyonun ulaşmadığı Türk köyleri var. Burada küçük en azından sembolik bazı çalışmalarla, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük belediyelerinin katkısını da göstermeyi düşünüyoruz, hedefliyoruz. Bu konuda sizin katkınızı ve yardımınızı bekliyoruz” diye konuştu.

Ankara, Paris ile kardeş şehir olma yolunda

Başkan Yavaş, Fransa Büyükelçisi Charles Fries'ı da makamında ağırladı. Başkan Yavaş'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Fries, “Ankara ile ilgili projeleriniz, hedefleriniz ve iddialarınız ile ilgili biz Büyükelçilik olarak size yardımcı olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Paris ile Ankara'nın kardeş kent olma konusunun da görüşüldüğü ziyarette Fransız Büyükelçi, “Paris ile kardeş şehir olma fikri, gerçekten çok mükemmel bir fikir ve biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız” değerlendirmesinde bulunurken, Başkan Yavaş da Ankara'nın Paris ile kardeş kent olmasından mutluluk duyacağını söyledi.

Başkan Yavaş'tan Fransa'ya maç teklifi

Ziyarette MKE Ankaragücü'nden bahseden Başkan Yavaş, MKE Ankaragücü'nün Fransa'nın ünlü bir futbol takımıyla bir hazırlık maçı yapması önerisinde bulunarak şöyle konuştu:

“MKE Ankaragücü takımımızın 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına şampiyon girmesini istiyorum. Hem uluslararası alanda tanınması hem de kaynak oluşturmak açısından Fransa'nın ünlü bir takımıyla Ankara'da bir hazırlık maçı yapmasını sağlayabilirseniz çok sevinirim. Televizyon gelirleri, seyirci hasılatını da düşünürsek Fransa'nın ünlü bir takımının Ankaragücü ile maç yapması bütün dünyada tanınmasını da sağlar. Başkent kimliğimize de faydası olur.”