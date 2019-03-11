Ankara ile Üsküp arasında online edebiyat köprüsü

TİKA'nın, Avrasya Yazarlar Birliği, Balkan Yazarlar Birliği ve MATÜSİTEB işbirliğinde başlattığı “Online Yazarlık Atölyesi” açıldı.

Online Yazarlık Atölyesi, Makedonya, Kosova, Batı Trakya ve bölge ülkelerindeki diasporada yaşayan Türk genç şair ve yazarları bir araya getirdi. Alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan atölyenin açılış programına Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Maarif Vakfı Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, MATÜSİTEB Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin İbrahim, yazarlar, şairler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, “Dilimiz, ancak konuşuldukça değil elbette yazıldıkça, yazılıp okundukça üzerine katılabilen, geliştirilebilen bir olgu. Türk dilini geliştirme yolunda böylesine önemli bir programın hayata geçmesinde emeği olan başta Avrasya Yazarlar Birliği, Balkan Yazarlar Birliği, MATÜSİTEB ve TİKA'ya şükranlarımı sunuyorum” dedi. Öztürk, Türkçenin ve kültürünün ne Balkanlarda ne başka coğrafyalarda FETÖ gibi terör gruplarının istismar alanına terk edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, bu atölyenin edebiyatla teknolojiyi buluşturan ilk program olma özelliğini taşıdığını belirtti. Ömeroğlu, “Üsküp'teki, Makedonya'daki şairler, edebiyatçılar ve yazarları daha usta yazarlar bir sanal sınıf ortamında buluşturacağız. Onlar da mekan sınırlamasına bağlı kalmadan bir yolculuğa çıkacaklar birlikte. Öyle zannediyorum ki buradaki edebi kalitenin arttırılması için yeni yazarların yetiştirilmesi için teşvik edici bir unsur olacak” dedi.

Ömeroğlu, sanal ortamda kurulacak edebi muhitin hayırlı olmasını temenni ederken, TİKA başta olmak üzere destek veren tüm kurumlara teşekkürlerini sundu.

Balkan Yazarlar Birliği Başkanı Mürteza Sulooca ise dernek olarak başta Makedonya olmak üzere bölge ülkelerindeki gençleri edebiyata teşvik etmek istediklerini söyledi. Sulooca, “Genç yazarlarımızı Türkiye'deki usta yazarlarla tanıştırmak, aralarında bir bağ oluşturmak ve gündemlerinde en azından hafta içinde belli aralıklarla bir saatini ayırıp bu alana yönlendirmek” dedi.

İlk uygulama online yapıldı

Ankara merkeze bağlanarak canlı bağlantı kuruldu. Avrasya Yazarlar Birliği üyeleri ve proje sorumluları projenin şeklini anlatırken, atölye çalışmasına İtalya'dan katılacak olan Yaser Halim de canlı olarak bağlandı. Bu şekilde de atölye için kurulan program aracığıyla ilk uygulama yapılmış oldu.