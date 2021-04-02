Ankara ili Çevreyolları ile Ankara-Kırıkkale güzergahında 12 hız koridoru oluşturuldu

EGM, trafikte kurallara uyulması ve kaza riskini en aza indirmeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Ankara ili Çevreyolları ile Ankara-Kırıkkale yolu, geliş-gidiş güzergahlarında 12 noktada hız koridoru oluşturulduğunu açıkladı. Denetimlerin 1 Nisan itibariyle başladığını belirten EGM, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Vatandaşlarımızın dikkatine! Ankara ili Çevreyolları ile Ankara-Kırıkkale gidiş/geliş güzergahında 12 hız koridoru oluşturuldu. Denetimler 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladı” ifadelerine yer verildi.