Ankara İtfaiyesi 2 bin 461 yangına müdahale etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının yangın istatistik raporlarına göre, Temmuz ayı ve Ağustos ayının ilk 19 gününde Başkent'te meydana gelen 2 bin 461 yangına başarıyla müdahale eden Ankara İtfaiyesi 7/24 mesai yaptı. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibritin son 60 günde bin 334 yangının çıkış nedeni olduğu açıklanan raporda 252 yangının elektrik kontağından, 29 yangının baca tutuşmasından, 119 yangının sabotaj kaynaklı, 1 yangının ise yıldırım çarpması sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi. Aynı dönem içinde itfaiye merkezine gelen 69 asılsız ya da yangın olasılığıyla yapılan ihbarlara dikkat çekilen raporda, asılsız ihbarların itfaiye ekiplerini boş yere meşgul ettiğine, bunun hem zaman kaybına hem de ağır sonuçlara neden olabileceğine vurgu yapıldı. Ankara İtfaiyesi, açık veya kapalı çöp depolama alanlarında meydana gelen 181 yangına, konut ve iş yerlerinde çıkan 51 yangına, motorlu araçlarda 133 yangına, gecekondularda 44 yangına, bahçelik alanlarda ise 53 yangına daha müdahale etti.

186 trafik kazasına müdahale

Başkent ve çevresinde meydana gelen 155'i otomobil, 10'u tır, 7'si kamyon, otobüs, iş makinası ve diğer 14 aracın karıştığı toplam 186 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ankara İtfaiyesinin uzman ekipleri, son teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine yardımcı oldu.

Ankara İtfaiyesi 956 hayvanın imdadına yetişti

Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Temmuz ve Ağustos'ta yalnızca insanların değil zorda kalan diğer canlıların da imdadına yetişti. Yangının çıktığı binalarda mahsur kalan, ağaçtan inemeyen, arabaların özellikle motor kısmında sıkışıp kalan yavru köpekler ve kediler, bazen hidrolik merdivenli itfaiye araçlarını kullanan bazen de canlarını hiçe sayma pahasına kazalarda sıkışan hayvanlara ulaşan itfaiye erlerince kurtarıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarları dikkate alan ekipler, 50 günde 514'ü kedi, 257'si kuş, 85'i köpek, 100'ü değişik türde toplam 956 hayvanı bulunduğu zor durumundan kurtararak sahiplerine verdi ya da veterinerlere teslim etti.

İtfaiye ekipleri ayrıca aynı dönemde 92 binanın baca temizliğini yaparken, 107 su baskınına müdahale edip, su tahliyesini gerçekleştirdi. 113 olayda asansörde mahsur kalan vatandaşları kurtaran, 44 intihara teşebbüs olayını önleyen Ankara İtfaiye ekipleri, 19 kilitli kalan kapıyı açarak vatandaşlara yardım etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son 50 günlük süreçte iş yerlerine uygunluk raporundan bilgilendirmeye, proje onayından denetimlere kadar çok sayıda destek hizmeti sağladı. Başkent'te yangınla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirmeyi de ihmal etmeyen Ankara İtfaiyesi, sertifikalı eğitim, hizmet içi eğitim programları, seminerler ve tatbikatlarla da toplam 3 bin 362 kişiyi yangına müdahale konusunda bilinçlendirdi.