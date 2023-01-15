Ankara İtfaiyesi 2022 yılında 27 bin 111 olaya müdahale etti

Ankara İtfaiyesi kent genelinde daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Son dönemde yapılan yatırımların ardından hem personel kadrosunu güçlendiren hem de araç filosunu yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2022 yılı raporunu yayınladı. 46 istasyon, bin 180 personel ve 235 araç ile hizmet veren Ankara İtfaiyesi ekipleri, 2022 yılında toplam 27 bin 111 olaya müdahale etti. Yangından trafik kazasına, su baskınından hayvan kurtarmaya kadar pek çok olayda başkentlilerin yardımına koşan Ankara İtfaiyesi ekipleri, 6 bin 953 yangına, 11 bin 688 kurtarma olayına, bin 373 trafik kazasına, 4 bin 959 sel ve su baskınına müdahalede bulundu.

En büyük yangın nedeni söndürülmeden atılan sigara ve kibrit

Hazırlanan rapora göre, 2022 yılında Ankara'da 6 bin 953 yangına müdahale edildi. Kent genelinde bin 14 konut, 392 iş yeri, 963 araç, 318 baca, 74 trafo, 133 kulübe-baraka ve 475 çeşitli yapı yanarak zarar gördü. Ayrıca 3 bin 584 adet de yapısal olmayan yangın meydana geldi. Raporda müdahale edilen 6 bin 953 yangından 2 bin 419'unun dikkatsizlik ve ihmal sonucu söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibrit nedeniyle çıktığı ifade edildi. Bin 207 yangın elektrik kontağından, 324 yangın baca tutuşmasından çıkarken 292 yangın kasıtlı ve 11 yangın ise yıldırım çarpması sonucu meydana geldi.

Sel ve su taşkınlarında etkin rol oynadılar

Ankara İtfaiyesi, sağanakların yol açtığı toplam 4 bin 959 sel ve su taşkınına müdahale etti. İtfaiye erlerinin başkentlilerin yardımına koştuğu sel ve su baskını olaylarının 4 bin 646'sı yağmur kaynaklı olurken, 49'u kanalizasyon taşması, 34'ü ise dere taşması sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri hayvanların yaşamına da el uzattı

Ankara İtfaiyesi ekiplerinin elleri vatandaşların yanı sıra hayvanlara da uzandı. Yangınların çıktığı binalarda ve yaşanan sel felaketlerinde mahsur kalan, ağaçtan inemeyen ve çeşitli yerlere sıkışıp kalan köpek ve kediler kurtarıldı. Vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alan ekipler 2022 yılında 4 bin 486'sı kedi, 827'si kuş, 459'u köpek, 747'si değişik türde olmak üzere toplam 6 bin 519 hayvanı bulunduğu zor durumundan kurtararak, sahiplerine ya da veterinerlere teslim etti.

Trafik kazalarına anında müdahale

Başkent ve çevresinde meydana gelen bin 138 otomobil, 68 tır, 65 kamyon, 26 otobüs, 9 motor, 2 iş makinesi ve 1 karavanın karıştığı toplam bin 373 trafik kazasına müdahalede bulunan Ankara İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarına destek verdi.

On binlerce kişiye eğitim hizmeti

Hem hizmet içi hem bireysel hem de resmi ve özel kurumlar ile okullarda 84 bin 504 kişiye yangına müdahale tatbikatı ile uygulamalı eğitim veren Ankara İtfaiyesi ekipleri, ayrıca aynı dönemde bin 148 binanın baca temizliğini de yaptı.