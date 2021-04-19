Ankara İtfaiyesi arama kurtarmalarda ANDA ile iş birliği yapacak

Yapılan protokol kapsamında eğitim ve saha faaliyetlerinde ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarında da sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerle iş birliği yapmayı sürdürüyor.

Ankara İtfaiyesi ve ANDA Arama Kurtarma, eğitim ve saha faaliyetlerinde ortak çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Hayat kurtarmada sahada güç birliği

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ve ANDA Arama Kurtarma Başkanı Okan Tosun ile arama kurtarma ekipleri katıldı.

Yapılan protokol kapsamında doğal afetler başta olmak üzere birçok arama kurtarma çalışmaları için eğitim ve saha faaliyetlerinde ortak hareket etme ve koordineli çalışma prensibi benimsendi.

AKUT ve TAMGA'dan sonra anda ile iş birliği

Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yaparak sahada daha güçlü olmayı planladıklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Daha önce AKUT ve TAMGA ile yapmış olduğumuz eğitim protokolümüzü bu defa ANDA Arama Kurtarma ile yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak başkentimize yakışır bir itfaiye teşkilatı kurarken, STK'lardan da faydalanıp sahada daha güçlü ve yetişmiş personel ile birlikte daha modern araç gereç ve ekipmanları kullanacağız. STK'larla iş birliğimiz devam edecek.”

ANDA Arama Kurtarma Başkanı Okan Tosun da düşüncelerini, “Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile yapmış olduğumuz protokolün içerisinde eğitim ve saha faaliyetleri ile planlamada ortak hareket etme kararı aldık. Ankara'mıza hayırlı olsun” sözleriyle dile getirdi.