Ankara İtfaiyesi hızda dünya standartlarını yakaladı

Ankara İtfaiyesi'nin Türkiye'deki modern ve başarılı itfaiyeciliğin öncüsü olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, yangın, trafik kazası ve kurtarma operasyonlarıyla ilgili ihbarlarda ekiplerin tüm hazırlıklarını tamamlayarak merkezden ayrılma süresinin (reaksiyon süresi) 45 saniyeyi aşmadığını söyledi. Ankara İtfaiyesi'nin teknik donanımı ve vazife bilinciyle Başkentlilerin güvenini kazandığına dikkat çeken Olgun, “Ankara İtfaiyesi 46 istasyonu, 774 personeli ile 24 saat Ankaralılara hizmet veriyor” dedi.

Ahşap, benzin, elektrik ve metal yangını gibi değişik türlerdeki yangınlara da başarıyla müdahale eden ekiplerin trafik kazalarında, göçüklerde, sel felaketlerinde, boğulma olaylarında, hayvan kurtarma ve yardım gerektiren olaylarda da vatandaşların imdadına koştuğunu vurgulayan Olgun, “Başkent'teki itfaiye grupları, Ankara'nın coğrafi yapısı dikkate alınarak düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 46 itfaiye grubu sınırları genişleyen kentin değişik ilçe ve semtlerinde çıkması muhtemel yangınlara anında ve etkin müdahalede bulunacak şekilde yerleştirildi. Ankara mücavir alan sınırlarına sonradan katılan ilçelerde de var olan itfaiye istasyonları yeniden yapılandırılarak en üst düzeyde hizmete hazır hale getirildi” diye konuştu.

Ankara İtfaiyesi, Türkiye'deki itfaiye teşkilatları arasında bir ilk olarak 1997 yılında kurulan “Su Altı Arama Kurtarma” ekibi ile deniz, göl, gölet ve barajlardaki kurtarma çalışmalarına da imza atıyor. Dalgıçlık mesleğinde uzmanlaşan ekipler, ayrıca çevre ilçeler ve diğer illerde bulunan itfaiye teşkilatlarını yetiştiriyor. Ankara İtfaiyesi, ihtiyaç olması halinde bu illerdeki arama kurtarma olaylarına destek olmayı da sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı köpek eğitim uzmanlarınca yetiştirilen K-9 arama kurtarma köpekleri ise, Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşanabilecek göçük olaylarında enkaz altında kalan canlıları kurtarıyor. Birçok olayda canlıların hayatını kurtaran K-9 arama kurtarma köpekleri, Ankara Büyükşehir Belediyesinin örnek ekibi olarak gösteriliyor.