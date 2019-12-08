Ankara itfaiyesinde kimyasal eğitim

Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonunda gerçekleşen eğitimde KBRN olaylarında kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlarının standartları, saha ve olay yerinde yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ruşen Koray Eyison tarafından verilen eğitimde; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditler hakkında detaylı bilgi verilirken, tehdit içeren olayların gerçekleşmesi halinde yapılması ve yapılmaması gerekenler uygulamalı olarak da gösterildi.

“Eğitimlerimiz kesintisiz devam ediyor”

Son yıllarda siyanür başta olmak üzere kimyasal içerikli kazalar ve ölümlerin arttığının altını çizen İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Sürekli olarak personelimizin can güvenliğini sağlamak için eğitimler düzenliyoruz. KBRN olayları da bizim son zamanlarda karşılaştığımız tehditlerden bir tanesi. Bu konuda itfaiyeci arkadaşlarımızı bilinçlendirdik. Eminim ki bu eğitim, gerek arkadaşlarımız gerekse çevrede bulunan vatandaşlarımız için olaylara müdahale ederken büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.