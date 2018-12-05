Ankara İtfaiyesi'nden örnek davranış

Ankara İtfaiye personeli, kan bağışlamanın hayati önemine vurgu yapmak için Türk Kızılayı'nın başlattığı kan bağışı kampanyasına tam destek verdi. Kan bağışına itfaiye personeli yoğun ilgi gösterdi. Ankara İtfaiyesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına periyodik olarak destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, “Vatandaşın canını ve malını korumak amacıyla hizmet veren itfaiyecilerimizle kan bağışında da bulunarak bir katkı da bizden olsun istedik” dedi.

Vatandaşların kan bağışı bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak için kampanyaya destek olduklarını ifade eden Ankara İtfaiye personeli Atiye Yıldırım ise, “Tüm insanlar olası bir kaza sonucu bir gün kana ihtiyaç duyabilir. Biz itfaiye personelleri olarak bunun bilincindeyiz. Vatandaşların da gönüllü olarak kan bağışı yapmaları hayati önem taşıyor. Böyle bir kampanyaya katkı sağlamak son derece mutluluk verici” diye konuştu.