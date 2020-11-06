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Ankara jandarmasından kaçak ve sahte içki operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.


Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çankaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya ilçesinde tespit edilen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda H.S. ve U.S. adlı şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan kova, 13 adet yarım litrelik plastik pet şişe içerisinde toplam 6 buçuk litre rakı olduğu değerlendirilen kaçak alkol, 3 adet yarım litre pet şişeler içerisinde toplam 1 buçuk litre viski olduğu değerlendirilen kaçak alkol, 2 adet viski şişesi içerisinde 2 litre kaçak viski olmak üzere toplam 10 litre kaçak alkol ele geçirildi. H.S. ve U.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, sahte ve kaçak alkoller ile birlikte üretimde kullanılan malzemelere de el konuldu. 2 şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

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