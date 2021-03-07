Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yılmazyiğit: "Kadınlar, içinizdeki gücü keşfedin, başarı hikayenizi yazın"

Çalışmalarını Ankara Sanayi Odası koordinatörlüğünde sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit, "Kadınlar, içinizdeki gücü keşfedin, başarı hikayenizi yazın, sorundan beslenmek yerine sorumluluktan beslenin” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit, sürdürülebilir kalkınmanın kadının ekonomik hayata aktif katılımı ile mümkün olacağını belirtti. Kadınların kendi değerini bilerek çok daha iyi konumlara geleceğine ve yükseleceğine inandığını aktaran Yılmazyiğit, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 81 ilde 7 bin üyesi ile Türkiye'nin en geniş girişimci kadın ağı olduğunu hatırlatarak, “Biz de TOBB Ankara İl kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın girişimci sayısını arttırarak ekonomik alanda daha çok yer almalarını sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. 'Türkiye Cinsiyet Eşitliği Karnesi' Ankara sonuçlarında iyileştirmeye açık alanları tespit ederek, Ankara ortalamasını yükseltmek üzere, oda ve borsalarda yer alma ve şirketlerde kadınların temsil ve ilzama yetkilerinin artırılması konusunda eylem planı hazırlayarak çalışmalara başladık. Türkiye'de kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata yeterince katılmadıkları ortada. Bunun da birçok nedeni var ve bu nedenleri ortadan kaldırmak için çalışmak zorundayız. Kadınlar iş gücüne daha çok katılmalı ve iş hayatında desteklenmeli” ifadelerine yer verdi.

“Maalesef kadınlarımız hala liderlik vasfını erkekte görüyor”

Özellikle girişimci kadınların desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmazyiğit, “Maalesef kadınlarımız hala liderlik vasfını erkekte görüyor, çeşitli roller erkekler üzerinden anlatılıyor. Ben de bir mimar ve bir sanayici olarak çalışma yaşamında kadın erkek ayırımına inanmıyorum. İşin kadını, erkeği olmaz. Her ikisi de ülkemiz için kıymetli ve değerli. Kadın gücünü güneş enerjisine benzetiyorum ve buradan kadınlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kadınlar, içinizdeki gücü keşfedin, başarı hikayenizi yazın, sorundan beslenmek yerine sorumluluktan beslenin” dedi.

“Kadınlar risk almalı, inisiyatif almalı”

Türkiye'de kadın görünürlüğünü artırmak için karar verici kademelerde hedefini bilen ve cesur kadınlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Yılmazyiğit, “Kadınlarımız güçlü bir ekonomi için yönetimde ve karar mekanizmalarında mutlaka yer almalılar. Bunun için de kadınlar risk almalı, inisiyatif almalı. Erkek iş gücünün ağırlıklı olduğu sektörlerde bile gördük ki; uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş ve çalışamayacağı hiçbir sektör yok. Toplumlar için güçlü kadın her daim mihenk taşıdır. Sürdürülebilir kalkınma, kadının ekonomik hayata aktif katılımı ile mümkündür. İnanıyorum ki, kadınlar kendi değerini bilerek çok daha iyi konumlara gelecek ve yükselecek. Girişimci kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” açıklamasında bulundu.