Ankara-Kahramankazan arası 20 dakikaya düşecek

Bakan Karaismailoğlu, Kahramankazan-Ankara devlet karayolundaki genişletme çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler ve Orhan Yeğin ile bakanlık bürokratları eşlik etti. Karaismailoğlu ve beraberindekiler ilk olarak sabah erken saatlerde çalışmaların yürütüldüğü şantiyede çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra ise çalışmaları yerinde inceledi.

“Büyükşehir sorumluluğunu yerine getirmeli”

Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kahramankazan yolu projesinde 2021 yılı içinde 14 kilometre daha tamamlayarak, 17 kilometreye ulaşacaklarını ve kavşakları bitireceklerini bildirdi. Haziran sonu hedeflerinin ise Saray Kavşağı'nın bitirilerek hizmete alınması olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Saray Kavşağı'nın çevre yolları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Onların da sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. İnşallah haziran sonunda Saray Kavşağı'nı hizmete alacağız” diye konuştu.

“Büyük katkı sağlayacak”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Kahramankazan'ın yalnızca Ankara'da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “İlçemizde büyük ve küçük olmak üzere 4 bine yakın fabrika, tesis ve atölye bulunuyor. İlçemizin 57 bin nüfusa sahip olmasına karşın, 100 binden fazla insanımız günlük olarak bu yolu kullanıyor. Bu yolun tamamlanması sonrasında Kahramankazanımıza ve bölgeye büyük katkıları olacaktır. Uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz bir yol. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuzda yükselecektir” dedi.

Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolunun 28.4 kilometrelik bölümünde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. Projede 9 adet farklı seviyeli kavşak ve 2 adet de hemzemin kavşak yer alacak. Projede, 2020 yılında 3,1 kilometrelik bölünmüş yol ile 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 5 kilometrelik servis yolu yapıldı. Projede şu ana kadar yüzde 10 gerçekleşme sağlandı. 2021'de ise projede 14 kilometrelik bölünmüş yol ile 4 adet (Bitik, İmrendi, Akıncılar, Saray) kavşağın imalatlarının tamamlanması planlanıyor. Ankara ile Kahramankazan arasındaki seyahat süresini 35 dakikadan 20 dakikaya düşürecek olan yol ve kavşakların 2023'te hizmete açılması için çalışmalar sürüyor. Bu genişletme sayesinde başkentin önemli sanayi kümelenmelerinin bulunduğu Saray Sanayi bölgesi, Türkiye'nin en büyük ikinci projesi HAB, TeknoHAB ve Ankara Lojistik Üssü'nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçilmiş olacak. Trafik yoğunluğunun azalacağı yolda, daha güvenli bir trafik akışı ile akaryakıt ve zaman tasarrufu da sağlanacak.

Yol yapımındaki incelemelerin ardından, Milletvekilleri İşler ve Yeğin ile birlikte bakanlık bürokratları Kahramankazan Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Oğuz misafirlerine yaptıkları çalışmaları anlattı.