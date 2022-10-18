Ankara Kalesi 'Sevgi Çiçekleri'yle renklenecek

Tarihi Ankara Kalesi'nde doğa sevgisini aşılamak adına Gölbaşı Sevgi Çiçekleri ekim töreni düzenlendi.

Ankara Kalesi'nde ‘Sevgi Çiçekleri' ekim töreni gerçekleştirildi. Törene, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak'ın yanı sıra Prof. Dr. Mecit Vural ve Gölbaşı Sevgi Çiçekleri babası olarak nitelendirilen, eski Esnaf Odası Başkanı Hulusi Gürpınar katıldı. Törende ‘Sevgi çiçekleri umut olsun tüm dünyaya' mesajı verildi.

Dünyada sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen çok özel bir endemik bitki olduğunu vurgulayan Hulusi Gürpınar, şunları kaydetti:

“Sevgi çiçeği bir dünya endemikler kraliçesi, görenin aşık olacağı güzellikte bir sevgi çiçeğinin formatı. Bu çiçeği çocukluğumda keşfettim. Okul arkadaşlarıma, öğretmenlerime, anneme ve sevgilime götürdüğüm çiçeklerin gittikçe yok olduğunu görünce çok kaygılandım. O aşamada bunun bir dünya endemiği olduğunu, başka bir yerde yetişmediğini öğrenince kaygılarım daha da arttı. Çiçek alanında 4 köke düşmüştü, eğer bir yıl daha geçerse bizden sonraki nesiller bu güzelliği görmeden gideceklerdi. Bu anlamda 4 kökten tek bir tohumla yola çıktım, 70 tohum aldım. Bu tohumlar ertesi yıl 2 bin tohuma ulaştı, ardından bütün sahalara yaymaya başladım. Şimdiki hedefimiz; Birleşmiş Milletler'de sevgi çiçeğinin ‘dünyadaki sevginin sembolü' olarak ilan edilmesi için çaba sarf etmek.”