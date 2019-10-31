Ankara Kalesi ve çevresine estetik dokunuşlar

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, hem yerleşim hem de savunma amaçlı kullanılan Başkent'in simgesi Ankara Kalesi, tarihi kimliği ve dokusuna yakışmayan yapılar ve görsel unsurlardan temizleniyor.

Tarihe saygı

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Ankara Kalesi iç kısmında bulunan elektrik panoları, tarihi dokuya uygun olacak şekilde ahşap panellerle kapatıldı.

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ankara Kalesi ve çevresindeki cadde ve sokaklarda yetersiz kalan aydınlatmalar ise güçlendirildi.

Uyarı levhaları

Yayaların rahat yürüyebilmesi için sürücüler için “park etmek yasak” ve “araç çekilir” şeklinde uyarı levhaları ile araç giriş çıkış saatlerini gösteren levhalar asılırken, Büyükşehir ekipleri Ankara Kalesi'nin tarihi dokusuyla uyumlu olmayan dükkan ve sokak levhalarını da kaldırdı.