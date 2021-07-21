Ankara Kalesi'nde iyileştirme çalışmaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi 'İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi' kapsamında 73 yapının restorasyon çalışması için ihale gerçekleştirdi. Ankara Kalesi'ni tarihi dokuya zarar vermeden turizme kazandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. 2. Etap çalışmalarına kısa bir süre içinde başlanacak projenin 1. Etap çalışmalarının ise yüzde 90'ı tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin tarihi mirasını korumak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Ankara Kalesi'nde başlattığı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Ankara Kalesi İçkale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 73 yapının restorasyon çalışması için ihale gerçekleştirilirken, '1 Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi'nin yüzde 90'ı da tamamlandı.

2. etap için çalışmalar başlayacak

Ankara Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandırmayı hedefleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, kaleye yeni bir kimlik kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Proje kapsamında çatılar ile pencere ve kapıların ahşap malzemeleri yenilenecek. Binaların dış yüzeylerinin sıvanarak boyanacağı projeyle Ankara Kalesi yeniden tarih kokan bir görünüme kavuşturulacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, hızla devam eden proje hakkında şu bilgileri verdi;

“2. Etap çalışmaları için 1 Temmuz'da ihaleyi yaptık ve uygulama çalışmalarına yakın zamanda başlıyoruz. 2. Etap'ta 73 hane var. Buradaki çalışmaya da 360 iş takvimi günü koyduk. Sözleşme kapsamında 45 günde yer teslimine müteakiben 1 yıl içerisinde de çalışmalara başlamayı planlıyoruz. 2. Etap'ın uygulama çalışmalarını devam ettirirken, 3. Etap'ın da proje çalışmalarını yürütüyoruz. Onun ihalesini de gerçekleştireceğiz. 3. Etap'ta da yaklaşık 54 hane var. 2024 yılının başında İçkale'de var olan tüm yapılarımızı, sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamlayacağız.”

İçkale 1. etap çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi İçhisar mevkisinde 87 binanın turizme kazandırılması için “İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında restorasyon çalışmalarını titizlikle yürütüyor. 1. Etap çalışmalarının yüzde 90'ını tamamladıklarını söyleyen Ödemiş, “İçkale' deki sokak sağlıklaştırma çalışmamızı 3 etap olarak programlamıştık. İçkale 1. Etap'ta 45 ya da 60 günlük işimiz kaldı. 1. Etap'ta 87 hanenin 80 tanesini restore ettik” dedi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri 1. Etap sokak sağlıklaştırma yapım işi çalışmaları kapsamında 87 binanın restorasyonu planlanırken, 80 binaya fiziki müdahalede bulunuldu. 80 binanın tamamının çatı imalatlarını tamamlayan ekipler, 77 binanın ise dış cephe sıva altı imalatları ile sıva ve boya imalatlarını, 72 tanesinin de ahşap doğrama imalatlarını yaptı. Ekipler tarafından ayrıca 5 binanın ahşap doğramaları da şantiye deposunda montaja hazır hale getirildi.

Projede restoratör olarak görev yapan ve çalışmalar süresince tarihin birçok hikayesine tanıklık ettiğini söyleyen Hikmet Gül, “Yerinde yaptığımız inceleme ve muayeneler sonrasında hasar tespitinde bulunduk ve proje üzerinde çalışmaya başladık. Yapıların birbiriyle ilişkileri ve sokakla ilişkileri yönünde özgün biçimini korumaya çalıştık. Şu ana kadar çalışmanın yüzde 90'ını tamamlamış bulunuyoruz. Burada oturan hane sahiplerinden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. ‘Büyükşehir Belediyesinin bu projesi olmasaydı biz bir çivi bile çakamazdık' diyen vatandaşlar var ve bu hizmetten çok hoşnutlar” dedi.

Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında yapılan uygulamalar arasında; mevcutta bulunan aslına uygun olmayan ve çürümüş doğramalar sökülüp yerine aslına uygun ahşap doğrama imalatı ve montajı yapılırken, cephede bulunan bütün mevcut sıva, yapının beden duvarına zarar vermeyecek şekilde sıva raspası yapılarak sökülüyor.

Yapının beden duvarındaki çürümüş ahşap karkaslar sökülüp yeni ahşap karkas ve takviye karkas yapılarak yapının beden duvarı güçlendiriliyor ve duvardaki eksik kısımlar restorasyon tekniğine uygun olarak tamamlanıyor.

Duvarları oluşturan malzemelerin özgün niteliğinden kaynaklı olarak gerek derz aralarında gerekse yüzey kayıplarından dolayı oluşan boşluklar sıva altı dolgusu yapılarak giderilirken sıva uygulamasında sıvadaki çatlamaları önlemek ve yapılan sıvanın uzun süre bütünlüğünü koruması için cepheye sıva öncesinde rabitz teli çakılıyor.

Ayrıca horasan harcı ile cephe de kaba sıva ve ince sıva imalatı yapılıp cephe boyaya hazır hale getiriliyor ve sıva imalatı biten cephelerde astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası yapılıyor.

Çatıda yapılan uygulamalar arasında ise mevcut niteliğini kaybetmiş ve aslına uygun olmayan Marsilya tipi kiremitler sökülüyor, ahşap oturtma çatı sökümü yapılıyor, çatı arasında bulunan moloz temizliği yapılıyor, çatıda mevcutta bulunan ve çatıyı taşıyan niteliğini kaybetmiş taşıyıcı ahşap kirişler sökülüp yerine yeni ahşap kirişleme yapılarak yeni yapılacak olan ahşap oturtma çatının sağlam kirişlerin üzerine oturması sağlanıyor, ahşap oturtma çatı imalatı yapılıyor.

Ahşap oturtma çatı üzerine kiremit altı su yalıtımı yapılıp üzerine özgün alaturka kiremit döşenirken çatı arasında cam yünü malzeme döşeyerek ısı yalıtımı yapılıyor.

Avluda yapılan uygulamalar arasında, yapıların avlu duvarları moloz taş duvar olup üzerine yapılan ve yüzey kaybı oluşan kerpiç duvarların sökülmesi, sökülen kerpiç duvar moloz taş ile tamamlanarak avlu duvarının bütünlüğü oluşturulması, tamamlanan avlu duvarının rabitz teli çakılarak sıva yapılması, avlu duvarının üzerine projesinde önerildiği gibi alaturka kiremit ile harpuşta ve sıva imalatı biten avlu duvarına astar uygulanarak silikon esaslı dış cephe boyası ile de boyanması yer aldı.