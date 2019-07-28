Ankara Kalesi'ne ortak akıl

Ankara Kent Konseyinin Ankara Kalesi'ndeki toplantısında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Biz Altındağ Belediyesi olarak Ankara Kalesi'nin eski cazibeli günlerine dönmesi için çalışıyoruz. Bu konuda tüm kurumların işbirliği önemli” dedi.

Ankara Kalesi'nin sorunları Ankara Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Eski Ankara Kalesi Derneği Başkanı Şevket Bülend Yahnici moderatörlüğündeki toplantıya Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile kurum temsilcileri katıldı. 2 saatten fazla süren toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Ankara Kalesi esnafı bölgedeki sorunları dile getirdi. Kurumlar arası işbirliği vurgusunun yapıldığı toplantıda Altındağ Belediye Başkanı Balcı, görüş ve önerileri tek tek not etti.

“Somut adımlar atmalıyız”

Ankara Kalesi'nin turizm konusunda kalkınması için gereken tüm adımları atmak gerektiğini ve bunun için de kurumlar arasında koordinasyonun önemli olduğunu ifade eden Başkan Balcı, “Türkiye'nin kalbi Ankara, Ankara'nın kalbi ise Altındağ'dır. Altındağ'ın kalbinin attığı başlıca yer ise Ankara Kalesi'dir. Bugün burada verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıları icraata dönüştürmemiz için somut adımlar atmamız gerekiyor. Biz Ankara Kalesi'nin eski cazibeli günlerine dönmesi için çalışıyoruz ve bunun için de işbirliğine hazırız. Bizlerin gelecek nesillere bırakacağı emanetlerden biri olan Ankara Kalesi'ne sahip çıkmak hepimizin görevi. Ben Ankara Kalesi'ne geçmişten bugüne katkısı, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Turizm konusunda ortak akılla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, “Sadece burası için değil Ulus, Ulucanlar, Anafartalar, Hamamönü ve Hamamarkası için de ortak akılda buluşmalıyız. Geçmişimize bir borcumuz var. Burada kentin hemen hemen tüm paydaşları bulunuyor. El ele verirsek sorunların üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Biz yakında Kale Mahallesi çocukları için de bir projeyi hayata geçireceğiz. Çocuklarımıza dil eğitimi, sanat eğitimi, spor ve turizm eğitimi vereceğiz. Kale'de sosyal bir dönüşüm için gerekli adımları da atmak gerekiyor” diye konuştu.