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Ankara Kalesi'nin minik yavrularına mama desteği

Altındağ’daki sokak hayvanlarına sevgiyle kucak açan Altındağ Belediyesi, Ankara Kalesi’ndeki kedi yavrularına da sahip çıktı.

Altındağ'daki sokak hayvanlarına sevgiyle kucak açan Altındağ Belediyesi, Ankara Kalesi'ndeki kedi yavrularına da sahip çıktı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla Ankara Kalesi'ndeki kedi yavrularına bakım ve mama desteği sağlandı.


Kale Mahallesi'ne gerçekleştirdiği her ziyarette, burayı mesken tutmuş kedilerle yakından ilgilenen Başkan Balcı, minik yavrulara da kayıtsız kalmadı. Ankara Kalesi'nde gözlerini dünyaya açan minik kedi yavrularına bakım ve mama desteği sağlandı. Yavru kediler Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından beslendi, ihtiyaç duyulanlara ise Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi tarafından sağlık kontrolü yapıldı.


Biraz ilgi, biraz sevgi


Hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu belirten Başkan Asım Balcı, "Bu kediler Ankara Kalesi'ne güzellik katıyor. Onlara sahip çıkmak hepimizin görevi... Buradaki canlara nasıl sahip çıkıyorsak, Altındağ sokaklarında yaşayan hiçbir canlının yalnız kalmaması için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.


“Hayvan dostlarımızı unutmayalım”


Yaşanılan zor günlerde, sokakta yaşayan canların unutulmaması gerektiğini de söyleyen Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşlardan bu konuda destek istedi. "Altındağ'da herkes kapısının önüne bir tas su, birazcık mama koyabilirse, can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır. Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Altındağ Belediyesi olarak bizler ilçenin çeşitli noktalarına can dostlarımız için mama ve su koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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