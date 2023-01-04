Ankara Kalkınma Ajansı 250 milyon lira destek sağlayacak

Ankara'nın hızlı büyümesi ve katma değer oluşturma potansiyeli taşıyan, pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki oluşturabilecek girişimlere finansman sağlamak amacıyla Etki Yatırımına Yönelik Bölgesel Girişim Sermayesi Mali Destek Programı, Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde başlıyor. Bu çerçevede girişim sermayesi fonları ile Ankara'da yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, pozitif sosyal ve çevresel etki oluşturabilecek girişimlere ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yatırım yapılması sağlanarak, girişimculerin finansmana erişiminin artırılması ve böylece etki odaklı girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde yenilikçi, oluşturucu ve teknoloji tabanlı iş modeline sahip toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir, pozitif ve ölçülebilir etki oluşturabilecek girişim şirketleri ve KOBİ'lere yatırım yapabilecek girişim sermayesi fonları desteklenecek. Desteklenecek fonların hızlı büyüme, ihracat yapma, yüksek istihdam oluşturma potansiyeli taşıyan girişimlere yatırım yapması öncelikli olacak. Fonların odaklanacakları alanlar ile yatırım stratejileri belirlenirken girişimlerin yerel potansiyeli, gelir modelinin ölçeklenebilir olması ve bölgesel kalkınma için üretecekleri pozitif sosyal ve çevresel etki ve bu etkinin ölçümü, yönetimi ile yurt dışı piyasalara hitap etme ve küresel büyüme potansiyelinin karşılıklı analiz edilmesi bekleniyor. Yerel potansiyeli ile birlikte küresel potansiyeli de yüksek olan pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etki oluşturabilecek girişim şirketleri ve KOBİ'lere yatırım yapmaya yönelik başvurulara öncelik tanınacak.

Desteklenecek her bir fon için taahhüt tutarı ise asgari 5 milyon lira ile azami 30 milyon lira arasında olacak. Bu tutar azami 5 yıllık süre boyunca yatırımlarda kullanılabilecek. Ajans, mevcut fonlara ve kurulacak fonlara toplam taahhüt büyüklüğünün azami yüzde 25'i oranında katılım sağlayacak. Başvurular 5 Nisan saat 17.00'de son bulacak. Tanıtım toplantısı duyurusu ise Ankara Kalkınma Ajansı'nın resmi internet sitesinden takip edilebilecek.