Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Ankara'nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” temalı Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması başladı.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği Ankara Kalkınma Ajansı 6. Fotoğraf Yarışması, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ankara'nın korunan alanları olarak ilan edilen milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve sulak alanlarda yaşayan yabani hayvanlar (Fauna) ve bitkiler (Flora) ile peyzaj güzelliklerinin fotoğraflarının üretilmesini sağlayarak, kentin zengin doğal çevresinin tanıtılmasını amaçlıyor. Yarışmanın ana teması ise “Ankara'nın Korunan Alanlarında Doğal Yaşam” olarak açıklandı. 7 Mart tarihinde başlayan yarışmanın son katılım tarihi 4 Aralık saat 23.00 olarak belirlendi. Yarışmanın Seçici Kurulu'nun 9 Aralık tarihinde toplanacağı, sonuçların ise 10 Aralık'ta açıklanacağı ifade edildi. Ödül töreni ve sergi tarihinin ileri bir zamanda açıklanacağı belirtildi.

Yarışmada birinciye 7 bin lira ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Altın Madalyası, ikinciye 5 bin lira ve TFSF Gümüş Madalyası, üçüncüye 3 bin lira ve TFSF Bronz Madalyası verilecek. Bunlara ek olarak dereceye giremeyen kişiler arasından belirlenen 3 kişiye bin lira ve TFSF Mansiyon Madalyası'ndan oluşan mansiyon ödülü, 24 kişiye ise 500 liradan oluşan sergileme ödülü takdim edilecek. Yarışmaya TFSF'nin https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/ankara-kalkinma-ajansi-6-fotograf-yarismasi-ankara-nin-korunan-alanlarinda-dogal-yasam-tr adresinden başvuru yapılabilecek.