Ankara Kalkınma Ajansı e-ticaret programlarına uzaktan eğitimle devam ediyor

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara'nın ticaret hacminin artırılması, ildeki kurum ve kuruluşların e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda düzenlenen e-ticaret eğitimlerinin 2020 yılındaki ilk programını uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştiriyor. 15 Nisan'da başlayan ve toplam 24 saat sürecek olan eğitim programının 23 Nisan tarihinde sona ermesi planlanıyor. Eğitim programı kapsamında dijital ticarete giriş, e-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi, dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri yönetimi, pazar yerlerinde satış, e-ihracata giriş gibi konular teorik ve uygulamalı olarak işlenecek. E-ticaret eğitimleri, Ankara'da faaliyet gösteren işletme sahipleri, idarecileri, firmaların tanıtım ve pazarlama sorumluları, dış ticaret, e-ticaret, iş geliştirme departmanı uzmanları ve sorumluları, girişimciler, e-ticaret alanında iş kurmak isteyen kişiler ve ürünlerinin satışını internet üzerinden gerçekleştirmek isteyen kooperatif ortaklarından ilgi görüyor.