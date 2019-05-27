Ankara Kalkınma Ajansı Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı Finalistleri belli oldu

26 Mayıs tarihinde CoZone'da gerçekleştirilen Ankara Kalkınma Ajansı Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı yarı final etkinliğinde programa devam etmeye hak kazanan ekipler belli oldu.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından genç sosyal girişimci adaylarının desteklenmesi ve Ankara'da sosyal girişimlerin sayısının artırılması amacıyla düzenlenen Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı 2019 yılının başında hayata geçirilmeye başlandı. Yoğun ilgi gören programa yapılan 246 başvuru arasından, geliştirdikleri iş modeliyle sosyal sorunlara çözüm önerisinde bulunan ve sosyal etki oluşturmayı hedefleyen 15 ekip seçildi. Program boyunca sosyal girişimcilik, iş modeli geliştirme, sosyal etki ve sunum yapma gibi konuları içeren yoğun bir eğitim ve mentorluk programı ile iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için desteklenen ekipler, yarı final etkinliğinde yarıştı.

Ekiplerin iş fikirlerini anlatmak için yaptığı sunumlar Ankara Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Viveka, İmece, Adım Adım, Fazla Gıda ve Maide Mutfak temsilcilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen Biz Bahçeleri, Youthroof, PinGOin, Çocukça, Atma(ca) Denim ve Tina Zita Kitchen ekipleri programa devam etmeye hak kazandı.

Yarı final etkinliği sonrasında finale kalan altı ekip, yaz boyunca ikili iş birliği görüşmelerinde bulunarak ve mentorluk programına devam ederek iş fikirlerini geliştirmeye devam edecekler. 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan final etkinliği sonucunda birincilik ödülünü kazanan ekibe 25 bin TL, ikincilik ödülü olarak 20 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak da 15 bin TL verilecek.