Ankara Kalkınma Ajansı “Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı” yarı finali

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı'nın yarı final etkinliği, 26 Mayıs günü saat 13.30'da Cozone'da gerçekleşecek. Yarı finalde toplumsal sorunlara sosyal girişimcilik modelini kullanarak çözüm bulmaya çalışan 15 ekip yarışacak.

Ankara Kalkınma Ajansı Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı, Ankara'da sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendirerek toplumsal sorunlara etkili, sürdürülebilir çözümler bulmak ve toplumsal sorunların çözümünde bir model olarak sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak amacıyla bu yılın başında hayata geçirildi. Yoğun ilgi gören programa geliştirdikleri iş modeliyle sosyal sorunlara çözüm önerisinde bulunan ve sosyal etki oluşturmayı hedefleyen 246 genç başvurdu. Alınan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda seçilen 15 ekip sosyal girişimcilik, iş modeli geliştirme, sosyal etki ve sunum yapma gibi konuları içeren yoğun bir eğitim ve mentorluk programı ile iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için desteklendi. Yarı final etkinliğinde eğitim, çevre, engelliler, toplumsal cinsiyet eşitliği, mülteci ve göçmenler gibi konularda program boyunca geliştirilen iş fikirleri Ankara Kalkınma Ajansı, İmece, Viveka, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi sosyal girişimcilik alanında çalışan kurumların temsilcileri ve sosyal girişimciler tarafından değerlendirilecek. Yarı final etkinliği kapsamında düzenlenen panelde Fazla Gıda, teyit.org ve Maide Mutfak gibi sosyal girişimler kendi sosyal girişimcilik yolculuklarını katılımcılarla paylaşacak. Sosyal girişimcilikle ilgilenen herkesin katılımına açık olan yarı final etkinliği için httpstifika.comegitim2618ankara-kalkinma-ajansi-gencler-icin-sosyal-girisimcilik-programi-yari-final-etkinligi adresi üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Yarı final etkinliği sonrasında finale kalacak beş ekip, mentorluk çalışmalarına devam ederek, 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan finale katılmaya hak kazanacak. Program sonunda birincilik ödülünü kazanan ekibe 25 bin TL, ikincilik ödülü olarak 20 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak da 15 bin TL verilecek.