Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Ekosistemini bir araya getirdi

Ankara Kalkınma Ajansının 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı'nın bilgilendirme ve tanıtım toplantısı, sosyal girişimcileri ve sosyal fayda odaklı çalışan kuruluşları bir araya getirdi. ODTÜ Teknokent CoZone'da gerçekleştirilen etkinliğe başta kamu kurumları, sivil toplum ve sosyal girişimler olmak üzere özel sektör ve akademiden çok sayıda temsilci katılım sağladı.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan ettiği toplam 7 Milyon TL bütçeli Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi verilen toplantıda, katılımcılardan gelen sorular Ajans uzmanları tarafından yanıtlandı. Program, Ankara Kalkınma Ajansı'nın iştirakçi ortağı olduğu Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı'nın Açık Sahne etkinliğinin gerçekleşmesiyle sona erdi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayarak sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik ekosisteminin gelişmesi için Ankara Kalkınma Ajansı olarak ekosistemin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kalkınma Ajansları tarafından kendi alanında bir ilk olan Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı'nın sosyal girişimcilik ekosisteminin finansal kaynaklara erişimi bakımından önemli bir destek sağlayacağını değerlendiren Şayık, Ajansın bu alandaki çalışmalarının hızlanarak devam edeceğini söyledi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Mali Destek Programı ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları ay sonuna kadar devam edecek.