Ankara Kalkınma Ajansı Travelexpo Ankara'da

Türkiye'nin ve Ankara'nın turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travelexpo Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında ATO Congresium'da gerçekleştiriliyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarda, Ankara Kalkınma Ajansı da yerini aldı. Ankara'nın tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak üzere Ankara Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hazırlanan Ankara standında Çamlıdere, Nallıhan, Güdül, Kızılcahamam Belediyeleri ile Ankara Kulübü Derneği de ziyaretçileri ağırlıyor.

Travelexpo Ankara 4'üncüUluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında fuara katılan firmalarla iş birliği yapmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden Türkiye'ye turist gönderen tur operatörleri, seyahat acentaları, tur operatörleri, oteller, turizm ile ilgili yapılar ve karar vericilerin yer aldığı fuarda hediyelik eşya stantları da bulunacak. Yurtdışından gelecek olan özel delegasyonlar fuar alanında özel ayrılan B2B görüşme alanında stant sahibi turizmciler ile bir araya gelip iş bağlantıları yaparak ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atacaklar.

Sektör profesyonelleri, kamu temsilcileri ve akademisyenlerin konuşmacı olduğu sağlık turizmi, termal turizm, turizm ekonomisi gibi konularda panel ve çalıştayların da yapılacağı "Kültür Turizmi" temalı fuarda yer alan Ankara standında tanıtılan Ankara ilçeleri ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, geçtiğimiz yıl 21 ülkeden 250 katılımcı firma ve 51.000 ziyaretçiyi bir araya getirmişti.