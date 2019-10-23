Ankara Kalkınma Ajansı YÖREX 2019'da

Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde bu yıl 10'uncusu düzenlenen YÖREX, Antalya Expo Center'da başladı. 23-27 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan fuarda Türkiye'nin yöresel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Toplam 250 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarla Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Ankara Kalkınma Ajansının koordinasyonunda hazırlanan Ankara standında yer alan Beypazarı Belediyesi, Kızılcahamam Belediyesi, Çamlıdere Belediyesi, Kızılcahamam Çam Kolonyası, Kızılcahamam Çam Kozalağı Reçeli, Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi ile Afşar Balam Kadın Kooperatif,i Ankara'ya özgü yöresel ürünleri tanıtıyor. Ankara standında tanıtılan Beypazarı kurusundan pancar pekmezine, çam kahvesinden kozalak reçeline, çam kolonyasından havuç lokumuna Ankara'ya özgü birçok yöresel ürün ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.