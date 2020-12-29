Ankara Keçiören'e 2 milli mücadele müzesi birden yapılacak

Keçiören Belediyesi tarafından 'Ziraat Mektebi' ve 'Atatürk Evi', Milli Mücadele Müzesi haline getirilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Subayevleri Mahallemizde bulunan ‘Ziraat Mektebi'ni ve Ankara Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda TEKNOKENT'inin bahçesinde metruk halde bulunan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından istirahat etmek için kullanılan ‘Atatürk Evi'ni Milli Mücadele Müzesi haline getireceğiz. Şehrimize iki müze birden kazandıracağız. Aynı zamanda bu müzelerin etrafında bulunan 17 bin metrekarelik alanı da yeşillendirerek gül ve çiçek vadisi yapacağız” dedi.

Başkan Altınok, Çoban Mektebi olarak da bilinen Ziraat Mektebi'ni müze haline getirmek için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak buranın restorasyon çalışmalarını devraldıklarını, Atatürk Evini restore etmek için ise Ankara Üniversitesiyle çeşitli protokol imzalayıp ihaleye çıkacaklarını da aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldikten sonra Keçiören'de bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü binasını karargâh olarak kullandığını da hatırlatan Altınok, şunları kaydetti:

“Keçiören'in Milli Mücadele'de önemli bir yeri vardır. Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldikten sonra karargâh olarak Keçiören'i kullanmıştır. Bu anlamda Keçiören Milli Mücadele'nin karargâhıdır. Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin geleceği olmaz. Biz de tarihimize ve geçmişimize sahip çıkarak Milli Mücadele'nin yönetildiği yapılarımızı müze haline getiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda Atatürk'ün Ankara ve Keçiören'e gelişini aslına uygun olarak müze haline getireceğimiz Ziraat Mektebi ve Atatürk Evi'nde kutlayacağız.”