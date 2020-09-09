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Ankara Keçiörengücü, Boluspor maçına hazırlanıyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Başkent temsilcisi Ankara Keçiörengücü, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti.


Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleşen antrenmana, mor-beyazlı futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 15 dakika süren antrenman saha içerisinde kurulan istasyonlar ve pas çalışmasıyla sona erdi.


Antrenman esnasında Ankara Keçiörengücülü futbolcuların çok hırslı ve moralli oldukları da gözlendi.

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