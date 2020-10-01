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Ankara Keçiörengücü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı kınandı

Ankara Keçiörengücü’nde futbolcular, antrenman öncesi Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına Azerbaycan ve Türk Bayrağı açarak, "Biz tek millet, iki devletiz, yanındayız Can Azerbaycan" diyerek tepki gösterdi.

Ankara Keçiörengücü'nde futbolcular, antrenman öncesi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına Azerbaycan ve Türk Bayrağı açarak, "Biz tek millet, iki devletiz, yanındayız Can Azerbaycan" diyerek tepki gösterdi.


TFF 1. Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Altay'ı konuk edecek olan Ankara Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmayla sona erdi.

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