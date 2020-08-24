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Ankara Keçiörengücü'nde kamp neşeli geçiyor

Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


TFF 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarına kampın altıncı gününde Bolu'nun Abant ilçesindeki otelde sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah saat 10.00'da ısınma egzersizleriyle başlayan antrenman, aerobik çalışma, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla çalışmalar yapan başkent temsilcisi, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı. Futbolcuların yeni sezon öncesi hırslı ve istekli olduğu da gözlendi.


Antrenman sonrasında 29 yaşına giren kaptan Uğur Utlu'nun doğum günü takım arkadaşları tarafından Brezilya usulü kutlandı.

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