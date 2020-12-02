Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi 1 yaşında

Ankara'da engelli vatandaşların insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri, sosyal yaşama daha etkin bir şekilde katılmaları ve tüm ekonomik haklara sahip olmaları amacıyla çalışmalar yürüten Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi, 1. yılını doldurdu.

AKK Engelli Meclisi, 187 temsilcinin katılımıyla 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren Eğitim, Erişilebilirlik, Proje-Arge, Kültür-Sanat, İş Geliştirme ile Spor ve Etkinlik Alt Çalışma Gruplarıyla ve 66 gönüllüyle yeni projelere imza atıyor. Engelli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışan AKK Engelli Meclisi'nin aldığı tavsiye kararları Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlanıyor.

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından tek tek karşılandığını belirten AKK Engelli Meclisi Sözcüsü Ersan Petekkaya, hayata geçirilen birçok projede Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tüm belediye birimlerinden büyük destek gördüklerini dile getirdi. Petekkaya şunları söyledi:

“Ankara'da yaşayan engelli bireylerin büyük eksikliğini duyduğu bir konu olan Ankara Engelsiz Sanat Atölyesi (ANESA) Projesi tamamlanarak Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı olarak iletildi. Projemiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Engelli Meclisimizin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda Büyükşehir Belediyesi engelli okullarında okuyan öğrencilerimizin öğlen yemeğini karşılamaya başlarken, pandemi döneminde maske yüzünden iletişim kurmakta büyük sıkıntı çeken işitme engelli vatandaşlar için de şeffaf maske üretildi. Halk Ekmek Fabrikamız ise glutensiz ekmek üreterek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ekmekleri ulaştırmaya başladı. Diğer projelerimizden ‘Pozitif Kart ve Engelsiz Park' çalışmalarımız ile ilgili sürecin devam ettiğini ve yakın bir süreçte bu projelerimizin de hayata geçeceğine inanıyoruz.”