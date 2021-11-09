Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri kadın liderlerle bir araya geldi

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda çeşitli üniversitelerden gelen temsilci gençler ile kendi sektöründe lider konumda olan kadınlarla “Ankara Kadın Liderler Zirvesi”nde bir araya geldi. Farklı üniversite ve bölümlerde öğrenim gören gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Ankara'ya değer katan kadınlar kendi deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştı.

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda 6-7 Kasım 2021 tarihleri arasında “Ankara Kadın Liderler Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı.

Üniversitelerin farklı bölümlerde öğrenim gören gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Başkent'in gelişiminde öncü rol oynayan lider kadınlar kendi birikim ve deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Rol model Başkentli kadınlar

Başkentli gençler, kendi sektöründe lider konumda olan rol model kadınlar ile Ankara'ya değer katan kadın girişimcilerle bir araya gelerek kariyer süreçlerini birinci ağızdan dinlediler.

Cinsiyet eşitsizliğinden toplumsal baskılara kadar yaşadıkları kariyer bariyerlerini anlatan kadın liderleri ilgiyle dinleyen gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkent Gençlik Meclisimizin düzenlediği ‘Ankara Kadın Liderler Zirvesi'nde bir araya geldik. Genç arkadaşlarımızın yaptığı bu çalışma çok anlamlı. Tecrübelerden faydalanmak için kendi vakitlerinden zaman ayırarak buradaki konuşmacıları dinlemeye geldiler. Konuşmacılardan edindikleri bilgilerin kendilerine ışık tutacağını düşünüyorum. Başarılı olmamızın yanı sıra her seferinde denemekten vazgeçmemeliyiz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Ofis Koordinatörü Fulya Çınar Önal da deneyim paylaşımlarının gençlerin önünü açtığına inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Biz bu zirvede kadın liderleri ve iş hayatını irdeledik. Gençlerin Büyükşehir Belediyesinden beklentilerini, ne gibi projeleri olduğunu konuştuk. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin sesine kulak veriyoruz. Kültürel faaliyetleri geliştirmemizi istiyorlar. Kültürel faaliyetten gençlerin sadece konserleri anlamadığı gördük mesela. Demek ki bize düşen görev bu çeşitliliği artırmak. Sanatsal faaliyetleri kültürle ve sporla nasıl entegre edeceğimizi değerlendirmeye alacağız. Gençlerin fikirlerini mücadelemize dahil edeceğiz.”

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Fidanlık Mahallesi Muhtarı Cevriye Kaya, AKK Gençlik Meclisi ve AIESEC iş birliğinde gerçekleşen “Kadın Liderler Zirvesi”ne katılmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Fidanlık Mahallesi'nde görev yapan bir kadın muhtar olarak bu organizasyon için gençlerimize teşekkür ediyorum. Muhtarlık gibi yerel yönetimlerde kadınların önde olması toplumun daha iyi hizmet almasına vesile oluyor. Kadınlarımızın gelecekte yerel yönetimlerde daha fazla görev almasını arzu ediyorum.”

Gençler sordu lider kadınlar yanıtladı

Başkent Gençlik Meclisi, ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' kapsamında SDG cinsiyet eşitliği, azaltılmış eşitsizlikler ve hedefler için ortaklık ilkelerinin hayata geçirilmesi amacıyla inisiyatif alarak sürdürülebilir toplum hedefine katkı sağlamayı amaçlarken, alanında uzman ve başarılı kadınlar gençlerin sorularını da tek tek yanıtladı.

Gençlerin vizyonu ve teknoloji kullanımındaki avantajlarının da ele alındığı buluşmada düşüncelerini paylaşan Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Sözcüsü Halil Ecer, “Ankara'nın genç dostu bir kent olması için çaba gösteriyoruz. Ankara'da 19 üniversiteden temsilcilerin bulunduğu ve bu gençlerin bir araya gelerek farklı disiplinlerde birbirlerini geliştirdikleri bir platform oluşturduk. Toplumsal yapı taşı olarak kadın ve erkekten ziyade bir insan olarak nasıl kendimizi geliştirebiliriz ve iş hayatında alanında uzman olmuş kişilerin deneyimlerini öğrenerek gençliğe yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Kent yönetiminde ortak akıl ilkesiyle gençlerin de fikirlerine önem verildiğinin altını çizen Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Kurucu Üyesi Hilal Gedik ise, “Başkent Gençlik Meclisi gençlik politikalarına değer üreten ve katkı oluşturan bir oluşum. Kadınların sektörlerinde öncülük ettiğini konuşuyorsak Başkent Gençlik Meclisinin de büyük bir payının olması gerektiğini düşündük. AIESEC Ankara iş birliği ile giriştiğimiz bu organizasyonda kadınların algıları ve ön yargıları kırarak neleri başarabileceğini çeşitli konuşmacılarla destekledik” diye konuştu.

Kadın Liderler Zirvesinde birçok başarıya imza atan kadın liderler ve girişimcilere teşekkür plaketi de verildi.