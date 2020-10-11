Ankara Kent Konseyi görüntü kirliliğini masaya yatırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Ankara Kent Konseyi ve Başkent'te faaliyet gösteren reklam sektörü temsilcileri ile bir araya gelerek, reklam tabela ve totemlerinin neden olduğu görüntü kirliliğini masaya yatırdı.

Başkentli sektör temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediyesi bürokratları, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Başkent'te uzun yıllardır çözülmeyi bekleyen sorunlardan biri olan reklam tabela ve totemlerinin neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler ve reklam sektörü temsilcilerinin talepleri masaya yatırıldı.

“Katılımcılık ve ortak akıl bu kente çok iyi gelecek"

Başkent'te görüntü kirliliğinin bertaraf edilmesi için tarafların bir araya gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının, muhatapları olan sektör temsilcileriyle bir araya gelme ihtiyacı duyması sorunların kalıcı çözümü için gösterdikleri iradeyi yansıtıyor. Katılımcılık ve ortak akıl bu kente çok iyi gelecek" ifadelerini kullandı.

Ankara'da yaşanan görüntü kirliliğinin yanlış reklam, totem ve tabela uygulamalarının da etkisi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İşletmeciler adeta birbirlerinin üzerine basarak binalara veya yol kenarlarına yerleştirdikleri tabela ve totemlerle kendi iş yerlerini kendi elleriyle görünmez yapıyorlar. Çağın gerekliliklerine uyarak ve teknolojik olanakları kullanarak hem ticaret erbabının daha mutlu olacağı hem de görüntü kirliliğinin yaşanmayacağı bir süreci hep beraber yönetebileceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir'den yeni yönetmelik

Sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyerek, tek tek not alan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkent'te görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için iş birliğine hazır olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, işletmecilerin iş yerlerini daha görünür hale getirmek isterken, kentin kimliğine ve mimarisine zarar verildiğini ve görüntü kirliliğine neden olunduğunu belirttiler. Uygulanan idari ceza ve işlemlerin sorunu ortadan kaldırmadığını vurgulayan yetkililer, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni bir "Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği" için çalışmalara başladığını söylediler.