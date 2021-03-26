Ankara Kent Konseyi pandeminin gençlik üzerindeki etkilerini masaya yatırdı

Ankara Kent Konseyi (AKK), pandemi sürecinde gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Pandemi ve Gençlik” adlı bir forum düzenledi. Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda düzenlenen foruma; AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, AKK Yürütme Kurulu üyesi Hakan Tarhan, AKK Çalışma Gruplarının sözcüleri, Akademisyenler ve Gençlik Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

“Bir kentte kalkınmanın en büyük gücü gençler olmalıdır”

Forum öncesinde Gençlik Çalışma Grubu üyeleri katıldıkları “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetimi Temel Eğitimi” sertifikasını alırken, açılış konuşmasını yapan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz gençlerin Ankara'nın kalkınmasında lokomotif güç olduğuna dikkat çekerek, “Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgından dolayı gençlerin özgürlükleri, eğitim ve öğretim hayatları ile psikolojileri olumsuz bir şekilde etkilendi. Gençlik Çalışma Grubu tarafından masaya yatırılacak konular, gençlerin eğitiminden istihdamına kadar pademinin neden olduğu birçok sorunun çözümüne destek olacak. Örgün öğretim gören lisede 311 bin 170, üniversitede ise yaklaşık 300 bin öğrencimiz var. Ankara'nın kalkınma hikayesinde en büyük lokomotif güç bu noktadır. İş gücünün yüzde 72'sinin hizmet sektöründe toplandığı bir kentte kalkınmanın en büyük gücü gençler olmalıdır” dedi.