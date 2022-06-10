Ankara Kulübü Derneği'nden “Bahar Meltemi” adlı konser

1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Seymenlik geleneğinin ve Ankara‘nın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması amacıyla kurdurduğu Ankara Kulübü Derneği, “Bahar Meltemi” adlı konserini gerçekleştirdi. Gençlik Parkı'nda düzenlenen konserde Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu, Türk musikisinden sevilen eserleri seslendirdi. Sanatçı Tahir Aydoğdu şefliğinde gerçekleşen konserde Ankaralılar müzik dolu bir gece yaşadı.