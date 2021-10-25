Ankara manzarası belgeseli ilk gösterimiyle görücüye çıktı

Hollanda Amsterdam Rijkmuseum envanterine kayıtlı 18'inci yüzyılın ender eserlerinden biri olan “Ankara Manzarası” tablosunun hikayesinin anlatıldığı belgeselin galası Ankara Ticaret Odası'nda yapıldı. Belgesel filmin galası, Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda paydaşın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak sanata ve sanatçıya destek olmayı sürdürüyor.

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu, 1700'lü yıllarda yapılan ve Ankara'yı gösteren dünyadaki en eski tablo olarak bilinen, Hollanda Amsterdam Rijkmuseum envanterine kayıtlı “Ankara Manzarası” adlı tablo için çekilen belgeselin gala gösterimine ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda paydaşın katkılarıyla düzenlenen “Ankara Manzarası” belgeselinin galasına, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Hollanda Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate, Ankara Kent Konseyi (AKK) Kale Meclisi Sözcüsü Şevked Bülent Yahnici, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel ve davetliler katıldı.

‘‘Ankara Manzarası tablosu ticaretin anlamını anlatıyor''

Ankara Manzarası adlı belgeselin ilk gösterimine ev sahipliği yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Temel Aktay, şöyle konuştu:

“Ankara Manzarası tablosunun Ankara'ya getirilmesinde Ankara Ticaret Odası olarak bizlerin de çok büyük katkıları olmuştu. 1700'lü yıllarda yapılan bu resim Ankara'daki ticaretin anlamını anlatıyor. O zamandan bugüne tiftik keçisini anlatıyor.”

Belgesel filmi izleyen Hollanda Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate de “Ankara Manzarası, Ankara'yı gösteren dünyadaki en eski tablo. Hollanda'da uzunca süredir müzede duruyordu ve bu tabloyu kimse göremiyordu. Hollanda Büyükelçiliği olarak biz bu tablonun Ankara'ya getirilmesi için yardımcı olduk. Birçok kuruluş da bize yardımcı oldu ve gördük ki bu tabloya çok büyük bir ilgi var. Mesela tablonun puzzle ve okullar için ders paketi, tiyatrosu ve müziği yapıldı ve son olarak da belgeseli yapıldı” dedi.

Ankara'nın tarihi ve kültürünü yansıtıyor

Ankara Manzarası belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Muhammet Murat Aslan ise tabloyu Ankara'nın tarihi ve kültürünü yansıtan en eski tablolardan biri olarak nitelendirdi. Tablonun Türkiye'ye getiriliş hikayesi hakkında bilgi veren Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Manzarası tablosu 18'inci yüzyıla tarihlenen çok önemli bir tablo. 2018 yılında Vekan ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliği ile buraya bir sergi için gelmişti daha sonra sergi uzatıldı. Biz de bu uzama akabinde belgeselini çekmeye karar verdik ve Ankara Manzarası tablosu ekseninde Ankara'nın tarihine ve kültürüne odaklandık.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hollanda Büyükelçiliği ile birlikte Ankara Kent Konseyi olarak Ankara'nın en eski sosyal hayatını anlatan Ankara Manzarası tablosunun belgeselinin gösterimine katkı sunmaktan gurur duyduklarını dile getiren AKK Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Lale Özgenel, belgeselin Ankara kentinin tarihteki ilk panoramasını gösteren zengin bir betimlemeye sahip tablo hakkındaki ilk Türkçe belgesel olduğunu söyledi.