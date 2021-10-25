Ankara Mavi Yol ile örülüyor

Başkent'te pandemi nedeniyle ertelenen 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ihalesi yapıldı. Çalışmaların bir yılda tamamlanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut-Eryaman bölgesinde 2670. Cadde'deki bisiklet yolu çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağlıklı, ekonomik, çevreci, erişilebilir, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri arasında yer alan 53,6 kilometrelik “Bisiklet Yolu Projesi”nde çalışmalar hızla ilerliyor.

2,5 kilometrelik 1. etap olan Milli Kütüphane-Beşevler güzergahından sonra birçok üniversite kampüsü ve organize sanayi bölgesinde mavi yolları bisikletseverlerin kullanıma açan Büyükşehir Belediyesi son olarak Gölbaşı Mogan Park içerisindeki bisiklet yolunu da tamamladı.

Başkent'te mavi yolların sayısı her geçen gün artarken, şimdi de Etimesgut-Eryaman bölgesinde yer alan 2670. Cadde'deki bisiklet yolu inşaat çalışmalarına başlandı.

53,6 kilometrelik bisiklet yolunun 1 yılda tamamlanması hedefleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 2,5 kilometrelik ulaşım amaçlı bisiklet yolu, 30 kilometrelik üniversite ile park içi ve sanayi bölgelerinde bisiklet yolu yapıldı.

Pandemi nedeniyle ara verilen ve normalleşme sürecinin ardından ihalesi yapılarak başlanan toplam 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinin 1 yıl içinde tamamlanması planlanırken, hazırlanan bisiklet yolu güzergah projelerinin tamamı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Geriye kalan 9 etabın inşaat ihalesine 6 Ekim 2021 tarihinde çıkan Büyükşehir Belediyesi, Eryaman Batı güzergahında inşaat çalışmalarına başladı.

Metro bağlantısı

Ankara topoğrafyasının uygun bulunduğu alanlarda bisiklet yolu inşaatlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında yer alan güzergahlarda 10 üniversite yerleşkesi, 2 sanayi bölgesi, 30'un üzerinde kamu kuruluşu, 40'ın üzerinde okul, spor kompleksleri, hastaneler, alışveriş merkezleri ve birçok park alanında mavi yolları tamamlayacak.

Tüm bisiklet yolu güzergahları metro istasyonlarına bağlanırken, diğer etapların tamamlanmasının ardından bisiklet yollarının tamamı birbirine bağlanacak.

123 kurumun görüşü alınıyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde çalışan ego genel müdürlüğü, bisiklet yollarının yapımı konusunda merkezi yönetime bağlı kurumlar ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere STK'lar, Meslek Odaları, Üniversiteler, Büyükelçilikler, Bisiklet Grupları ve Sanayi kuruluşlarından oluşan toplam 123 kurum ve kuruluşun katılımcılık anlayışı doğrultusunda görüşlerini alıyor.

Yenimahalle'de Bisiklet Kampüsü'nü de hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, şu güzergahlarda inşaat çalışmalarına başladı:

2.Etap - Üniversiteler Güzergahı

3. Etap - Ümitköy-Etimesgut Güzergahı

4. Etap - Sıhhiye-Cebeci Güzergahı

5. Etap - TOBB Güzergahı

6. Etap - Eryaman Batı Güzergahı

7. Etap - Eryaman Göksu Güzergahı

8. Etap - Batıkent-İvedik Ostim Güzergahı

9. Etap - Ankara Büyükşehir Belediyesi- AKM Güzergahı

10. Etap - Bisiklet Kampüsü - İstanbul Yolu Metrosu.