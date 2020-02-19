Ankara merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, resmi Twitter hesabı üzerinden, kaçakçılığa yönelik bugün gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 19 Şubat 2020 günü Ankara merkezli 3 ilde, 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

77 bin 307 paket sigara ve sigara yan ürünü ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, “Operasyonda; 77 bin 307 paket sigara ve sigara yan ürünü, 16 kilogram kıyılmış tütün ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir” ifadeleri yer aldı.