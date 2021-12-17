İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 30 kişiye yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Adalet Bakanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunan 30 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonla 27 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.