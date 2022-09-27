Ankara merkezli 5 ilde FETÖ ve PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

Ankara merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olan 6 şüpheliyi tespit etti. Ekipler öte yandan da PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 4 şüpheliyi belirledi. Her iki terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.