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Ankara merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Ankara merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Ankara merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.


Operasyonda 23 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 135 adet tabanca fişeği, 1 adet AK 47 fişeği, 1 adet siensi makinesi, 1 adet kaplama makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildiği açıklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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