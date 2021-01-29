Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası ve taksicilerden Başkan Çetin'e ziyaret

ANKARA (İHA) – Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve yönetim kurulu üyeleri, Güngör Taksi Durak Başkanı Mehmet Güngör ve durak şoförleri, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve yönetim kurulu üyeleri, Güngör Taksi Durak Başkanı Mehmet Güngör ve durak şoförlerini makamında kabul etti. Pandemi sürecinde esnaflara sağlanan destekler ve diğer konuların istişare edildiği görüşmede Başkan Çetin, sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi. Pandemi sürecinde en çok mağdur olan kesimin esnaf olduğunu belirten Başkan Çetin, ‘‘Korona virüs sürecinin en büyük mağduru esnaflarımız oldu. Farklı alanlarda da olsa taksici esnafı, minibüsçü esnafı ve farklı sektördeki esnaflarımız bu süreçten olumsuz olarak etkilendi. Belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Onların gelişip büyüyebilmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı günleri de hep beraber aşacağız. Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz'' dedi.

Ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ve Güngör Taksi Durak Başkanı Mehmet Güngör, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkan Çetin'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar dilediler.