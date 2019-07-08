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Ankara Motosiklet Festivali'nde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı

Quick Sigorta’nın son sürprizi Q Truck, büyük sempati topladı.

Quick Sigorta'nın son sürprizi Q Truck, büyük sempati topladı.


4 Temmuz Perşembe günü Ankara Motosiklet Kulüplerinin Çamlıdere Aluç Dağı Milli Parkında düzenlediği Ankara Motosiklet Festivalinde yer alan Q Truck ve Quick Sigorta ekibi yine büyük sempati topladı.


7 Temmuz tarihinde Kızılcahamam Cumhuriyet Meydanı‘na geçen Q Truck birkaç gün burada kaldıktan sonra Eskişehir‘e hareket edecek.


Quick Sigorta'nın sigortacılığı tabana yaymak üzere gerçekleştirdiği çalışmaların yeni bir halkasını oluşturan Q Truck ilk kez geçen hafta İstanbul klasik Otomobil Fuarı'nda halkın karşısına çıkmıştı.


Çamlıdere ve Kızılcahamam'da bulunduğu sürelerde belediye başkanları tarafından da ziyaret edilen Q Truck yaz boyunca izleyeceği rotayla ilgi odağı olmaya ve sürprizlerle sigortacılığı tanıtmaya devam edecek.

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