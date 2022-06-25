Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, kampüste düzenlenen törenle ilk mezunlarını verdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, kampüs yerleşkesinin içerisinde bulunan balo salonunda gerçekleşti. Kuruluşundan bugüne müzik ve sanat alanında değerli projelere imza atarak öncü olan üniversitenin ilk mezunları, Müzik Teorisi Bölümü, Müzik Teknolojisi Bölümü, Müzikoloji Bölümü öğrencileri oldu. Öğrencilerin ve ailelerinin yoğun katılım sağladığı tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

“Üniversitemiz müziğin ve sanatın dünyaya açılan kapısı olacaktır”

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Türkiye'nin gözde sanat kurumlarından olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ilk mezunlarını vermesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, ‘'Üniversitemiz, Türkiye'nin sanat, kültür hayatında beklentilerini karşılayarak; müziğin ve sanatın dünyaya açılan kapısı olacaktır. Hem kültür hem sanat olarak buradan yetişen gençlerin Türkiye'nin geleceğinde çok önemli işler başaracağına inancımız tam'' ifadelerini kullandı.

‘'Sanat, felsefe, sosyoloji, kültür, medeniyetlerin geleceği inşa etme doktrinidir.''

Üniversitenin ilk mezuniyet törenine şahitlik etmenin büyük mutluluk yaşattığını ve güç kazandırdığını ifade eden Rektör Özden, ‘'Sanat, felsefe, sosyoloji, kültür, bunlar toplumların medeniyetlerin mayası, geleceği inşa etme doktrinidir. Bizler, çocuklarımızla iyi bir müzisyen, iyi bir sanatçı, aynı zamanda iyi bir insan oldukları için gurur duyuyoruz. Aynı zamanda, vatanını milletini iyi tanıyan, dünyaya bu konjonktürde mesajlar verebilen gençlere sahip olduğumuz için de iftihar ediyoruz'' diye konuştu.

Mezun öğrencilerin yetişmesinde büyük emekleri olan akademisyenlere ve ailelere teşekkür eden Rektör Özden, ‘'Dört yıl boyunca zor bir süreç olan sanat eğitimini tamamlayan öğrencilerimizin hepsini alnından öpüyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım bugünü belki yüksek lisans, doktora veya sanat ile taçlandırarak bizlere yeni müjdelerle yine yeni mutluluklar yaşatabilirsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum'' açıklamalarında bulundu

Rektör Özden'in konuşmasının ardından gerçekleşen müzik dinletisinden sonra dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi. MGÜ'de ilk üçe giren öğrenciler Eylem Atalay, Ecem Altınok, Zeynep Çınar'a başarı belgeleri ve ödülleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Karaelma ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan tarafından takdim edildi. Kokteyl ve müzik dinletisi ile devam eden etkinlik, kep atma töreni ile son buldu.