Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde devir teslim

Erol Parlak, rektörlük görevini Prof. Dr. Erhan Özden'e devretti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni yapıldı. Görev süresi dolan Prof. Erol Parlak, yerini yeni Rektör Prof. Dr. Erhan Özden'e devretti. Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Erhan Özden çok önemli bir emanet devraldığını ifade ederek, Prof. Erol Parlak'a katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Sanatın toplumların ilerlemesinde çok önemli bir paya sahip olduğunu belirten Rektör Özden, Türk sanatı ve müziğinin dünyada tanınırlığını artırmak adına aralıksız çalışacaklarını belirtti.

Görev tesliminin ardından veda konuşması yapan Prof. Erol Parlak ise yeni rektör Prof. Dr. Erhan Özden'e başarı dileyerek, “Müziğe ve sanata böyle bir kurumun çatısı altında hizmet etmek benim için gurur vericiydi. Bundan sonraki süreçte Prof. Dr. Erhan Özden'in bu görevi layığıyla yapacağına inancım tam. Hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun" dedi.

Açıklamaların ardından Rektör Özden, Prof. Erol Parlak'a çiçek ve plaket takdim etti.